Der Challenge Ligist hat sich mit den Londonern auf einen Leihvertrag bis zum Ende der aktuellen Spielzeit geeinigt. Zudem verfügt der FCZ über eine Kaufoption.Muheim hat die Wintervorbereitung mit den Zürchern mitgemacht und hat sich dabei für ein Engagement aufdrängen können.Der 18-jährige Offensivspieler stiess im Alter von sechs Jahren zur FCZ Academy. Mit Ausnahme eines einjährigen Abstechers zum FC Industrie Zürich durchlief er bis zur U16 alle Stationen im Nachwuchs des FCZ. Im Sommer 2014 wechselte er zum Chelsea FC, wo er zuletzt in der U23 der Blues in der Premier League 2 zum Einsatz kam. Der vielseitig einsetzbare Linksfuss ist seit Mitte Januar 2017 im Training beim FCZ und kam bereits in den Testspielen zum Einsatz.Sportchef Thomas Bickel freut sich über die Verpflichtung: «Wir freuen uns, dass Miro zu uns zurückkehrt. Er kann auf verschiedenen Positionen eingesetzt werden und hat sich mit seinen Leistungen in der Vorbereitung und in den Testspielen aufgedrängt.»

(psc/fussball.ch)