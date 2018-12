Der 20-Jährige hat sich bei der Niederlage gegen den FC Sion am vergangenen Sonntag einen Teilriss des Innenbandes im rechten Kniegelenk zugezogen. Nach Angaben des FCZ muss Kevin Rüegg mehrere Wochen pausieren.Der Youngster stand in dieser Saison mit Ausnahme einer Gelbsperre in jedem Super League-Spiel in der Startelf und war dreimal Captain des Teams.https://twitter.com/fc_zuerich/status/1062353996650823680

(psc/fussball.ch)