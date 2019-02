Der 29-Jährige begann seine Karriere bei Girondins Bordeaux, wo er 2009 in der Ligue 1 debütierte und in der gleichen Saison auch gleich französischer Meister und Ligapokalsieger wurde. Seit Januar 2017 spielt der Franzose mit kroatischen Wurzeln für Olympique Marseille. Insgesamt bestritt Sertic in seiner Karriere 179 Spiele in der Ligue 1. Meist kam er dabei im defensiven Mittelfeld zum Einsatz.In dieser Saison spielte er bei OM nur noch eine untergeordnete Rolle und kam nur in vier Ligaspielen zum Einsatz. Nun verstärkt Sertic vorerst bis Saisonende den FCZ.https://twitter.com/fc_zuerich/status/1095607421412786179

(psc/fussball.ch)