Das 19-jährige Eigengewächs soll beim FC Wil in der zweiten Saisonhälfte Spielpraxis sammeln. Beim FCZ kam Koide in dieser Saison bis anhin zu drei Teileinsätzen bei den Profis. 4 Partien bestritt er bei der U21.Der Flügelspieler mit Wurzeln in der Elfenbeinküste gehört zum Kader der Schweizer U20-Nati.https://twitter.com/fc_zuerich/status/1347535696358240256

(psc/fussball.ch)