Der 19-j. Nigerianer Stephen Odey wechselt vom MFM FC Lagos zum #FCZ. Er ist ab sofort spielberechtigt: https://t.co/UWdCBu9Z52 #fczuerich pic.twitter.com/A1B28rnhN8 - FC Zürich (@fc_zuerich) 4. Oktober 2017

Der 19-Jährige hat bereits vor knapp einem Monat einen Vierjahresvertrag beim Super Ligisten unterzeichnet und wechselt aus seiner Heimat vom MVM FC Lagos zu den Stadtzürchern. Bislang fehlte allerdings noch die Freigabe für den Wechsel, die nun von der FIFA eingetroffen ist. Odey ist ab sofort für den FCZ spielberechtigt.Der 1.82 Meter grosse Stürmer spielte seit zwei Jahren beim nigerianischen Premier-Ligisten und wurde in der abgelaufenen Meisterschaft mit 18 Treffern Torschützenkönig der Liga. Im vergangenen Juni gab Odey im Testspiel gegen Togo sein Debüt in der A-Nationalmannschaft.Thomas Bickel, Leiter Sport beim FCZ, freut sich über den Transfer: «Stephen wurde mit 19 Jahren bereits Torschützenkönig und Nationalspieler in seiner Heimat. Wir freuen uns, dass er den nächsten Schritt nun bei uns machen möchte.»

(psc/fussball.ch)