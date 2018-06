Der FC Luzern hat das Engagement von Seoane als neuen Cheftrainer am Dienstagmorgen bestätigt. Er erhält einen Vertrag bis Juni 2019. «Es ist mir eine Freude und Ehre zugleich, Cheftrainer in unserem traditionsreichen Club zu werden. Ich danke der sportlichen Leitung und dem Verwaltungsrat für ihr Vertrauen», wird der neue starke Mann an der Seitenlinie zitiert.Offiziell vorgestellt wird Seoane auf einer Pressekonferenz um 13 Uhr. Sportkoordinator Remo Meyer sagt zur Wahl: «Er hat sich diese Chance mit seiner hervorragenden Arbeit verdient und uns mit seinen Ideen überzeugt. Gerardo Seoane hat die volle Unterstützung von uns allen. Er wird uns weiterbringen.»Der Ex-Profi hat das Team nach der Entlassung von Markus Babbel bereits interimistisch geführt und erhält jetzt einen Vertrag. Assistent von Seoane wird der Däne Michael Silberbauer, der bereits seit März 2016 Teil des Luzerner Trainerteams ist.Seoane gehört seit 2013 zum Coaching Staff des FCL. Vor seiner Zeit bei der U21, die im Sommer 2014 begann, trainierte er auch schon die U18. Als Aktiver begann und beendete er seine Karriere beim FCL. Dazwischen lief er unter anderem auch für GC, Aarau und Sion auf. Im Ausland sammelte er bei Deportivo La Coruna Erfahrungen in seiner zweiten Heimat Spanien.https://twitter.com/FCL_1901/status/950641998163308544

(psc/fussball.ch)