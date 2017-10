CONFIRMED: The four leagues for the UEFA Nations League! ⚽️👌



More details 👉 https://t.co/sg2Z1S9r78 pic.twitter.com/zWM4xt288O - UEFA EURO (@UEFAEURO) 11. Oktober 2017

Eingeteilt in insgesamt vier Klassen werden die europäischen Mitgliedsverbände künftig an Länderspielterminen ohne Qualifikationsspielen in der Nations League spielen. Die Schweiz tritt in Gruppe A mit Deutschland, Portugal, Belgien, Spanien, Frankreich, England, Italien, Polen, Kroatien, Island und den Niederlanden an. Insgesamt werden vier Dreiergruppen gebildet. Es werden Hin- und Rückspiele ausgetragen. Die Gruppengewinner qualifizieren sich für ein Finalturnier, wo dann in Halbfinal- und Finalspielen der Sieger ermittelt wird. Die Gruppenletzten steigen in die Division B ab.Auch in den tieferen Divisionen wird um Auf- und Abstieg gespielt.Die Auslosung der Gruppen wird am 24. Januar 2018 in Lausanne vorgenommen. Der erste Spieltag der Nations League findet vom 6. - 8. September 2018 statt.

(psc/fussball.ch)