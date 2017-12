Die Losfee meinte es mit den Eidgenossen gut. Das Team von Vladimir Petkovic bekommt es unter anderem mit dem fünffachen Weltmeister Brasilien zu tun über. Hier die Übersicht über alle Gruppen:Gruppe A: Russland, Uruguay, Ägypten, Saudi-ArabienGruppe B: Portugal, Spanien, Iran, MarokkoGruppe C: Frankreich, Peru, Dänemark, AustralienGruppe D: Argentinien, Kroatien, Island, NigeriaGruppe E: Brasilien, Schweiz, Costa Rica, SerbienGruppe F: Deutschland, Mexiko, Schweden, SüdkoreaGruppe G: Belgien, England, Tunesien, PanamaGruppe H: Polen, Kolumbien, Senegal, JapanSonntag, 17. Juni um 20 Uhr (MEZ): Schweiz vs. Brasilien in RostowFreitag, 22. Juni um 20 Uhr (MEZ): Schweiz vs. Serbien in KaliningradMittwoch, 27. Juni um 21 Uhr (MEZ): Schweiz vs. Costa Rica in Nischni NowgorodIn einem allfälligen Achtelfinale könnte übrigens ein Duell mit dem amtierenden Weltmeister Deutschland warten.Das Eröffnungsspiel der WM am 14. Juni in Moskau heisst Russland gegen Saudi-Arabien.

(psc/fussball.ch)