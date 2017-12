Das Teamhotel liegt am Rand der rund 700'000 Einwohner zählenden Stadt und direkt an der Wolga, trainiert wird im 10 Bus-Minuten entfernten Torpedo-Stadion. Toljatti liegt rund 1'000 Kilometer südwestlich von Moskau.Die Rasenplätze des ortsansässigen Drittligisten werden bis zur WM komplett renoviert. Logieren werden Spieler, Trainer und Staff im «Toljatti Resort», das für die Dauer der WM-Endrunde exklusiv der 55-köpfigen Schweizer Delegation zur Verfügung stehen wird. Das Viersterne-Hotel verfügt über geräumige Zimmer im Haupthaus und an der Wolga-Bucht, einen Sandstrand, eine Schwimmhalle, ein Fitness-Center sowie eine Turnhalle.https://twitter.com/SFV_ASF/status/941294343155003393

(psc/fussball.ch)