Wieder einmal kommt es vor einem Grossturnier zu einem Kräftemessen mit dem nördlichen Nachbarn. Die Partie zwischen der Schweiz und Deutschland wird Ende Mai (31.5.) und damit in der unmittelbaren EM-Vorbereitung im Basler St. Jakob-Park ausgetragen. Am 4. Juni findet im kybunpark das letzte Testspiel vor der EM gegen Liechtenstein statt.Das Trainingslager der Schweiz wird zwischen dem 25. Mai und 5. Juni 2020 im Grand Resort Quartier in Bad Ragaz durchgeführt.Da die Schweiz in der EM-Vorrunde zweimal in Baku (gegen die Türkei und Wales) und einmal in Rom (gegen Italien) antritt, bezieht sie zwei Hubs - eines in Rom und eines in Baku.Zwischen dem 23. und 31. März wird die Nati noch zwei Testspiele im Ausland bestreiten. Gegen welche Gegner steht noch nicht fest.https://twitter.com/SFV_ASF/status/1204040441018167296

(psc/fussball.ch)