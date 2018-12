Der 20-Jährige stiess erst im Sommer aus Lens zu den Zürchern und hat sich nach anfänglichen Einsätzen in der U21 im Profi-Team etabliert. Zuletzt bestritt Djibril Diani fünf Super League-Einsätze in Serie und konnte sich dabei als defensiver Mittelfeldspieler zwei Assists gutschreiben lassen.«Wir freuen uns, den Vertrag mit Djibril vorzeitig bis 2022 zu verlängern. Er hat in kurzer Zeit den Sprung in die 1. Mannschaft geschafft. Djibril ist sehr zweikampfstark und überzeugt durch seine Ballsicherheit», sagt GC Sportchef Mathias Walther.https://twitter.com/1886_gc_zuerich/status/1073573494254960641

(psc/fussball.ch)