Zuletzt musste der Angreifer nach dem Ende seiner Leihe wieder zum KRC Genk nach Belgien zurück. Die Bebbi haben allerdings nie verhehlt, dass sie den 21-Jährigen gerne gehalten hätten. Eine Kaufoption in Höhe von 3 Mio. Euro wurde indes nicht aktiviert. Nun haben sich die Bebbi mit Genk doch noch über die Ablösemodalitäten geeinigt. Edon Zhegrova selber machte schon länger klar, dass er gerne zum Super League-Klub zurückkehren würde.In bisher 22 Super League-Spielen erzielte der Angreifer zwischen Februar 2019 und Juni 2020 zwei Tore und drei Assists.FCB-Präsident Bernhard Burgener zeigt sich glücklich über die Rückkehr des kosovarischen Nationalspielers: «Wir sind sehr glücklich, dass wir Edon zurück in Basel begrüssen dürfen. Es war wichtig, in dieser Sache hartnäckig zu bleiben - ein Spielertyp wie Edon tut unserem Kader gut und wir sind überzeugt, dass er den Fans viel Freude bereiten wird.»Zhegrova selber ist ebenfalls happy: «Ich hatte letzte Saison eine tolle Zeit in Basel und freue mich sehr, dass es nun weitergeht und ich das rotblaue Trikot wieder überziehen darf. Gemeinsam mit dem neuen Trainer und meinen Teamkollegen möchte ich dazu beitragen, dass der Club Erfolge feiern kann - dafür werde ich alles geben.»

(psc/fussball.ch)