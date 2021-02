Ein Blick auf die besten Fussballtalente in Europa

Corona hat auch im Profifussball für grosse Verluste gesorgt. So werden in diesem Winter wohl nicht so viele Spieler den Verein wechseln wie in den vergangenen Wintertransferperioden. Trotzdem lohnt sich ein genauer Blick auf die grössten Talente in Europa. Die besten Teenager im Profifussball werden von vielen Vereinen genau beobachtet und könnten bei weiterer Leistungssteigerung den Sprung zu einem Topclub schaffen.Ein Spieler, der trotz seiner jungen Jahre schon konstant gute Leistungen abliefert, ist Dominik Szoboszlai. Der Ungar durchlief die Nachwuchsmannschaften von Red Bull Salzburg und wurde seit dem Sommer 2020 von vielen Talentscouts genau beobachtet. Der ungarische Nationalspieler wurde mit vielen Clubs, wie dem FC Arsenal in Verbindung gebracht , entschied sich aber letztendlich zu einem Wechsel zu RasenBallsport Leipzig. Seit dem Jahreswechsel ist Szoboszlai bei den Ostdeutschen unter Vertrag. Der Mittelfeldspieler kam allerdings wegen einer Verletzung bisher nicht für die Roten Bullen zum Einsatz.Auch der Spanier Sergio Arribas Calvo wird immer wieder zu den besten Spieler seiner Altersklasse in Europa gezählt. Der 19-Jährige steht bei Real Madrid unter Vertrag, kam allerdings diese Saison nur einmal in der Champions League und einmal in der La Liga zum Einsatz. Da bei den Königlichen die offensiven Aussenpositionen sehr qualitativ besetzt sind, hat er den Sprung in die erste Mannschaft noch nicht geschafft und spielt hauptsächlich für die zweite Mannschaft der Los Blancos. Der Vertrag des kleinen Madrilenen läuft im Sommer aus und es wird spannend zu sehen sein, ob es im Sommer ein Wettbieten um den Nachwuchsspieler geben wird. Jude Bellingham ist da schon ein Schritt weiter. Der Engländer wechselte im Sommer 2020 im Alter von 17 Jahren aus der zweiten englischen Liga zu Borussia Dortmund. Der BVB zahlte 23 Millionen Euro Ablöse für den defensiven Mittelfeldspieler und hofft, dass dieser seinen Marktwert in den nächsten Jahren deutlich steigern kann. Er gilt als Zukunft für das Dortmunder Mittelfeld, obwohl sicher bei sehr guten Leistungen die Rufe aus England laut werden könnten und Bellingham früher oder später den Weg zurück auf die Insel antreten wird. Trotz seiner jungen Jahre ist das Talent fester Bestandteil des Dortmunder Teams. Er kam in der Hinrunde wettbewerbsübergreifend auf 21 Einsätze.Auch der Franzose Wesley Fofana ist trotz seiner jungen Jahre schon eine Stütze in seinem Team. Der Innenverteidiger ist mit einem Alter von 20 Jahren deutlich erfahrener als vorhergenannte Spieler und gilt bei seinem Team Leicester City als gesetzt. Der 1,90-Meter-grosse Defensivspezialist konnte beim AS St.-Étienne viel Erfahrung sammeln, bis er im vergangenen Sommer den Sprung in die Premier League wagte. Dieser ist ihm sehr gut gelungen. Er wurde schon in mehr als 20 Spielen der Engländer eingesetzt und konnte die Beobachter überzeugen. Spielt er weiter konstant gut, könnte schon bald der Sprung zu einem Topteam in Europa folgen.Natürlich sind die genannten Spieler nur einige der Toptalente im Fussballgeschäft. Dabei ist es auch schwer, das Wort Talent einzugrenzen. So ist Erling Haaland auch erst 20 Jahre alt. Doch das Wort Talent würde den norwegischen Stürmer nicht gerecht werden. Er gehört trotz seiner jungen Jahre schon zu den besten Stürmern im Fussballgeschäft.

(ba/pd)