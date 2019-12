Wie die «Tribune de Genève» berichtet, ist der 29-Jährige nicht gewillt, seinen Ende dieser Saison auslaufenden Vertrag zu verlängern. Dies macht die Verantwortlichen stinksauer. Und zwar so sehr, dass Wüthrich nun sogar die Verbannung bei den Profis droht!Der Mittelfeldprofi hat in dieser Saison bereits vier Tore und vier Assists beigesteuert. Damit ist er klubinterner Topskorer. Nach aussen halten sich die Servette-Bosse bedeckt, doch angeblich könnte Wüthrich im Januar aussortiert werden. Demnach dürfte er nur noch in der zweiten Mannschaft trainieren und auch das Trainingslager vor Rückrundenstart nicht mitmachen.Servette habe dem Spielmacher bereits mehrfach ein Angebot zur Vertragsverlängerung angeboten. Dieser weigerte sich bislang aber eine solche zu unterzeichnen.

(psc/fussball.ch)