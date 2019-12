Der 39-jährige Argentinier, der zwischen 2006 und 2011 als Profi für den FCB auflief, verstärkt ab sofort das Team von Sportdirektor Ruedi Zbinden. Franco Costanzo kommt als Südamerika-Spezialist zum Einsatz und beobachtet den entsprechenden Markt.Zuletzt war Costanzo als Spieler beim chilenischen Spitzenclub CD Universidad Católica engagiert, wo er Ende 2017 nach vier Jahren in Santiago de Chile seine Karriere beendete. Im Jahr 2018 absolvierte der ehemalige Torhüter dann in der chilenischen Hauptstadt ein Studium in Sportmanagement, ehe er zu Beginn des Jahres 2019 mit seiner Frau und seinen vier Kindern wieder zurück in die Region Basel zog. «Ich habe den Kontakt zum FCB und zur Region Basel nie verloren, denn ich habe es immer betont: Meine Familie und ich haben uns hier stets wohl gefühlt, deshalb war auch klar für uns, dass wir eines Tages zurückkehren würden», sagt Costanzo.Sportdirektor Ruedi Zbinden freut sich auf das Engagement: «Franco kennt aus seiner Aktivkarriere sowohl die südamerikanische als auch die europäische Fussballkultur, er hat gute Kontakte zu verschiedenen Clubs und deren Exponenten. Das ist ein Vorteil in Bezug auf die Kommunikation und die Mentalität. Er kann uns dabei helfen, im spannenden südamerikanischen Fussballmarkt bestehende Kontakte zu pflegen und zu vertiefen sowie neue Wege und Möglichkeiten auszuloten. Zudem wird Franco auch hilfreich sein für eine schnellere Integration und eine gute Betreuung der südamerikanischen Spieler, die beim FCB unter Vertrag stehen.»https://twitter.com/FCBasel1893/status/1209070906204659713

(psc/fussball.ch)