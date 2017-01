Die Berner Oberländer betonen in einer Mitteilung, dass die Entscheidung zur Beendigung der Zusammenarbeit mit Saibene in «intensiven, sehr offenen und umfassenden» Gesprächen gemeinsam gefunden wurde. «Der 48-Jährige möchte im Sommer neue Wege beschreiten», heisst es weiter.Zu den konkreten Aspekten, die zu diesem Entscheid geführt haben, gibt der Verein keine Auskunft. Saibene soll aber noch bis Saisonende im Amt bleiben.Anschliessend übernimmt mit Marc Schneider eine langjährige Identifikationsfigur des FC Thun. Seit dreieinhalb Jahren ist er als Assistenztrainer der 1. Mannschaft beschäftigt. Zuvor war er in gleicher Funktion schon bei der U21 tätig. Als Spieler verbrachte er den Beginn seiner Karriere und die letzten zwei Profijahre bei den Berner Oberländern.

(psc/fussball.ch)