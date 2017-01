Der Vertrag mit Koch wurde «im gegenseitigen Einvernehmen» aufgelöst. Der 64-jährige Deutsche hatte das Amt erst im vergangenen Sommer übernommen.Der bisherige Captain Egemen Korkmaz wechselt mit sofortiger Wirkung zurück in die Heimat und läuft fortan für den türkischen Verein Istanbul Basaksehir FK auf. Der 34-Jährige war mit dem Einstieg der MNG Gruppe im Sommer 2015 in die Ostschweiz gewechselt und hat seither insgesamt 35 Pflichtspiele im Dress der Wiler absolviert. Davor stand der Innenverteidiger bei Fenerbahçe Istanbul unter Vertrag. Nun also erfolgt der Wechsel zurück in die türkische Süper Lig. Basaksehir FK belegt aktuell den ersten Platz in der heimischen Liga.Die Äbtestadt per sofort verlassen wird zudem auch Mittelfeldspieler Murat Akin. Der 30-Jährige wechselt ebenfalls in die Türkei und schliesst sich dort Göztepe SK an. Der Club belegt aktuell Rang 1 in der zweiten Liga und strebt somit den Aufstieg in die Süper Lig an. Akin wechselte im vergangenen Sommer 2016 zum FC Wil 1900 und erzielte seither in 17 Pflichtspielen insgesamt drei Tore für den Bergholz-Club.Die drei erwähnten Personalentscheide führen die Verantwortlichen des FC Wil auf verschiedene Gründe zurück. Einerseits wurden die gesteckten sportlichen Ziele deutlich verpasst. Anderseits möchte man aber zukünftig noch mehr junge Spieler in das Fanionteam einbauen und diesen auch die Möglichkeit geben, sich entsprechend zu entwickeln und Spielpraxis zu sammeln. Des Weiteren ist die FC Wil 1900 AG auch darauf bedacht, im Bereich der finanziellen Ausgaben gewisse Einsparungen zu erzielen.

(psc/fussball.ch)