An der Medienkonferenz vor der Partie bei den Espen findet Sforza durchaus kritische und hinterfragende Worte: «Es ist keine einfache Situation und ich frage mich, ob es sinnvoll ist im Moment zu spielen. Denn man kann sich nicht sicher sein, ob man am Wochenende spielt, weil es jetzt immer zu kurzfristigen Verschiebungen kommen kann.»Tatsächlich finden am Wochenende (Stand jetzt) nur zwei Super League-Spiele statt. Jenes zwischen St. Gallen und dem FC Basel sowie die Partie Servette gegen den FC Zürich am Samstag.Bereits in den vergangenen Wochen kam es wegen Corona ligaweit immer wieder zu Verschiebungen. Von den Vereinen fordert öffentlich bislang einzig Sion-Präsident Christian Constantin einen Unterbruch der Meisterschaft.

(psc/fussball.ch)