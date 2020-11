Der 23-Jährige befindet sich zurzeit in Isolation und wird am Donnerstag in Serbien erneut getestet. Während der Abwesenheit von Nikolic wird in Basel voraussichtlich der österreichische Neuzugang Heinz Lindner zum Einsatz gelangen. Die Bebbi reisen für das nächste Ligaspiel am Samstag zu den Young Boys.https://twitter.com/FCBasel1893/status/1329091178629787651

(psc/fussball.ch)