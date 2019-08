Am Samstag fehlte der 22-Jährige beim knappen 3:2-Sieg gegen den FC Thun. Offiziell weil er angeschlagen ist. Laut «Blick» könnte aber auch eine mögliche Offerte von West Ham dahinterstehen. Angeblich könnten die Hammers rund 10 Mio. Franken für Ajeti bieten.Im Lager des FC Basel betont man, dass die aktuelle Mannschaft zusammengehalten werden soll. Allerdings verhehlt man auch nicht, dass letztlich auch wirtschaftliche Gedanken im Vordergrund stehen müssen. Ein Angebot in dieser Grössenordnung könnten die Bebbi durchaus annehmen.Der Zeitpunkt eines Verkaufs des Nati-Stürmers könnte ungünstiger allerdings kaum sein: In den nächsten Tagen steht die nächste Runde in der Champions League-Qualifikation an und mit Kamel Ademi fällt ein Neuzugang im Angriff für längere Zeit aus.Update: Laut «Sky Sports» interessiert sich auch Zweitligist Brentford für Ajeti. Allerdings scheint der Topstürmer vom Gang in die englische Championship wenig angetan. Er würde einen Wechsel in die Premier League ganz klar bevorzugen.

(psc/fussball.ch)