Auf Instagram hat sich der Niederländer am Freitagmorgen zu Wort gemeldet. «Leider werde ich wegen kleinen Brüchen in meinem Fuss für einige Zeit nicht spielen können. Ich werde mich ausruhen, erholen und sicherstellen, das ich stärker zurückkomme», schrieb van Wolfswinkel.Am Mittag hat der FCB die schwere Verletzung bestätigt. «Die medizinischen Abklärungen haben ergeben, dass der 28-jährige Niederländer einen Mittelfussbruch am rechten Fuss erlitt und somit für unbestimmte Zeit ausfällt. Die Fraktur wird konservativ behandelt», hiess es in der Mitteilung.https://twitter.com/FC_Basel/status/913720499515088896

(psc/fussball.ch)