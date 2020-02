Der 21-jährige Abwehrspieler, der bei der 1:2-Niederlage am vergangenen Wochenende seine FCB-Premiere feierte, erlitt eine Fraktur am Wadenbeinköpfchen. Wie die Bebbi mitteilen, wird van der Werff in den kommenden Wochen konservativ behandelt. Auf eine Operation wird also verzichtet. Wie lange der Youngster ausfällt, ist noch unklar und hängt vom Genesungsverlauf ab.Van der Werff, der ursprünglich beim FC St. Gallen ausgebildet wurde, stiess im Januar auf Leihbasis von Red Bull Salzburg nach Basel. Dort wird er (mindestens) bis Juni 2021 spielen.https://twitter.com/FCBasel1893/status/1225423708816367616

(psc/fussball.ch)