Nach Informationen des «kicker» könnte der Bundesligist in der Winterpause aktiv werden. Nicht zum ersten Mal zeigt ein deutscher Klub Interesse am Schweizer Nationalspieler. Im Sommer war Lang bereits beim SC Freiburg ein Thema. Ob der Abwehrspieler mitten in der Saison wechselt, ist allerdings fraglich, zumal er mit Basel in der Champions League überwintern könnte.Zuletzt glänzte der 26-Jährige mit sieben Toren in den letzten fünf Spielen. Langs Vertrag in Basel läuft bis 2019.

(psc/fussball.ch)