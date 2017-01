Der 30-Jährige wechselte im vergangenen Sommer von Premier Ligist Watford zurück in die zweithöchste englische Liga zu Sheffield Wednesday. Primär tat er dies, um weiterhin regelmässig eingesetzt zu werden.Die aktuelle Saison läuft aber nicht nach dem Wunsch des Spielmachers. Nur elf Ligaeinsätze stehen bislang zu Buche. Zuletzt musste Abdi häufig sogar auf die Tribüne. Mehrere Verletzungen haben ihn zurückgeworfen.Nach Informationen des «Blick» beschäftigt sich der FC Basel im Hinblick auf die kommende Saison intensiv mit der Personalie. Abdi hat die Juniorenabteilung und seine ersten Profijahre beim FC Zürich durchlaufen. Ob er sich einen Wechsel zum Erzrivalen nun vorstellen kann, ist offen. Vertraglich ist er ohnehin noch bis 2019 an Sheffield gebunden. Mittlerweile spielt er bereits seine fünfte Saison in England, wo es ihm grundsätzlich gefällt.Ebenfalls ein Thema beim FCB ist Abwehrspieler Saulo Decarli, der sich beim Spitzenreiter der 2. Bundesliga, Eintracht Braunschweig, einen Stammplatz erobert hat. Der Tessiner hat bei seinem Klub ebenfalls noch einen Vertrag bis 2019.

(psc/fussball.ch)