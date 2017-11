Der deutsche Coach ist vom eingeschlagenen Weg weiterhin voll überzeugt, wie er auf der Pressekonferenz vor dem Heimpiel gegen St. Gallen am Sonntag klarstellt. «Die Mannschaft hat genug Potential - das wissen wir alle», betont er und sagt, dass die aktuelle Situation «für jeden einzelnen eine Riesenchance» sei. Daran könnte jeder Spieler wachsen. «Wir müssen alles beiseitelegen was rund herum ist und uns voll in die Aufgabe reingeben», gibt er die Marschrichtung vor.Babbel sagt, dass ihm die Aufgabe in Luzern weiterhin «unglaublich Spass» mache, «mit der Mannschaft und dem Staff». Das Team sei völlig intakt.Die Antwort folgt wie immer auf dem Platz. Mit St. Gallen gastiert ein formstarkes Team in der swissporarena.

(psc/fussball.ch)