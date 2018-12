Der 25-jährige Spielmacher in Diensten des FC Schaffhausen wird von den Espen derzeit intensiv beobachtet. Nach Trainer Peter Zeidler (beim Cupspiel gegen seinen Ex-Klub YB) war laut «Schaffhauser Nachrichten» zuletzt auch Sportchef Alain Sutter zugegen als Castroman in der Challenge League gegen Rapperswil-Jona aktiv war. Ein Angebot im Winter könnte folgen.Wegen der schwerwiegenden Verletzung von Cedric Itten ist St. Gallen auf der Suche nach einer neuen Offensivkraft, die im Januar verpflichtet werden soll. Castroman steht offenbar ganz oben auf der Liste. Vom Spielertyp ist er zwar nicht direkt mit Itten zu vergleichen, seine Vielseitigkeit in der Offensive ist aber enorm wertvoll. Und mit sieben Toren in zehn Spielen untermauerte Castroman in dieser Spielzeit seine Skorerqualitäten.

(psc/fussball.ch)