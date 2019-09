Der 21-jährige Mittelstürmer, der am Deadline Day von CD Alaves an die Espen ausgeliehen wurde, hat die Arbeitsbewilligung erhalten und kann nun eingesetzt werden. “Ermedin Demirovic ist ein grosses Talent und wurde in Deutschland auf Top-Niveau ausgebildet. Wir freuen uns sehr, dass die Leihvereinbarung zustande gekommen ist, eine solche Möglichkeit bietet sich nicht allzu oft. Nun gilt es, Ermedin trotz aller Erwartungen behutsam an die Mannschaft heranzuführen und dann werden wir mit Sicherheit viel Freude an diesem jungen Stürmer haben”, sagt Sportchef Alain Sutter über den Neuzugang für den Angriff.Die Ausbildung erlebt der bosnische Nachwuchsnationalspieler beim Hamburger SV und später bei RB Leipzig. Vor zwei Jahren wechselte er dann nach Spanien, ehe er (mindestens) für die aktuelle Saison einen Abstecher in die Schweiz macht.https://twitter.com/FCSG_1879/status/1171772191093997572

(psc/fussball.ch)