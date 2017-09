Der 20-jährige Angreifer hatte sich am vergangenen Samstag beim Gastspiel in Basel verletzt und musste nach 30 Minuten verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Die medizinischen Untersuchungen haben nun ergeben, dass sich Moussa Koné eine Teilruptur der Aussenbänder am linken Knöchel zugezogen hat. Der Senegalese wird während mehreren Wochen keine Ernstkämpfe bestreiten können.

(psc/fussball.ch)