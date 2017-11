Die schwachen Leistungen der beiden Super League-Konkurrenten im Europacup sind dem FCZ-Boss ein Dorn im Auge. Er habe eine grosse Wut auf Trainer und Mannschaften, die den Europacup nicht ernst nehmen würden, sagt Canepa. Sie würden dem Schweizer Fussball enorm schaden. Der Präsident spricht die Fünfjahreswertung der UEFA an, die bestimmt, welche Ligen wie viele Plätze in den europäischen Klubwettbewerben erhalten.Sion und Luzern sind in dieser Saison auf klägliche Art und Weise bereits in der Qualifikation für die Europa League hängen geblieben. Vor allem der Sittener Auftritt hat Canepa alles andere als gefallen. Man habe da eine Mannschaft gesehen, die gegen einen Nobdy einen unsäglichen Auftritt hingelegt habe. Jene Mannschaften, die sich nicht befähigt sehen würden, in Europa anzutreten, sollen ihren Platz gefälligst anderen Teams überlassen, fordert er.Damit wird der FCZ-Präsident wohl auf taube Ohren stossen. Tatsache ist, dass es sowohl bei Luzern wie auch bei Sion nach ansprechenden Leistungen in der letzten Spielzeit im Sommer zu grossen Umwälzungen im Kader kam. Dass diese zumindest bislang nicht zum Positiven ausfielen, zeigen die aktuellen Platzierungen der beiden Vereine in der Meisterschaft (8. & 10.).

(psc/fussball.ch)