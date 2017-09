«Ich habe mich schon einmal zurückgekämpft und werde es auch diesmal wieder tun!», so Marco Schönbächler: https://t.co/aAr1FqS4s6 #fcz - FC Zürich (@fc_zuerich) 26. September 2017

Dem klubeigenen TV-Kanal hat der zweimalige Nationalspieler während seiner Reha ein Interview gegeben. Schönbächler ist trotz des neuerlichen Verletzungs-Rückschlags im Sommer, als er sich bei einem Testspiel schwer verletzt hatte, schon wieder guten Mutes. «Aktuell ist es so, dass ich mich immer besser fühle. Ich erkenne Fortschritte. Es geht von Tag zu Tag besser», teilt der 26-Jährige mit.Schönbächler gibt zu, dass der Kreuzbandriss zunächst ein Schock war. Er ist aber überzeugt davon, dass er sich, wie schon in der Vergangenheit, zurückkämpf. «Ich will wieder Fussball spielen und der Mannschaft helfen. Ich habe ein klares Ziel vor Augen», gibt er sich zielstrebig.Wenn alles nach Plan und ohne Rückschläge läuft, kann der Offensivspieler zu Beginn des kommenden Jahres beim FCZ wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

(psc/fussball.ch)