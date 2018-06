Die Sanktion umfasst zwei Spiele, wie die Liga am Freitag mitteilt. Alain Nef stand Assalé am vergangenen Wochenende in der 69. Minute kurz vor der Ausführung eines YB-Einwurfs auf den linken Fuss. Da die Unparteiischen die Aktion weder gesehen noch bemerkt hatten, konnte der stellvertretende Disziplinarrichter nachträglich aktiv werden. Er stellte ein «krass sportwidriges Verhalten» fest.Der Entscheid kann innert zwei Tagen angefochten werden. Eine mögliche Einsprache hätte erst auf das zweite Spiel aufschiebende Wirkung. Nef ist somit gegen den FC Sion am 31. März ganz sicher gesperrt.https://twitter.com/News_SFL/status/977170776481849344

(psc/fussball.ch)