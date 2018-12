Der Youngster hat seine Ausbildung bei den Letzikids des FC Zürich absolviert. Im Sommer wurde er in den Kader der 1. Mannschaft berufen. Mit Ausnahme eines Kurzeinsatzes im Cup spielte Rexhepi in dieser Saison aber ausschliesslich bei der U21 in der Promotion League.Nun wird er vorerst bis Ende Jahr bei Rapperswil-Jona kicken. Die St. Galler schnappen sich ausserdem auch den 20-jährigen Abwehrspieler Joël Schmid, der YB gehört und seit Sommer beim FC Breitenrein in der Promotion League kickte.https://twitter.com/fc_zuerich/status/1065877866318127104

(psc/fussball.ch)