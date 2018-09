Die Liga hat gegen den 27-jährigen Verteidiger ein Verfahren eingeleitet. Daprela meldet sich in einer Videobotschaft zu Wort. Dabei entschuldigt er sich für sein Foulspiel, das rotwürdig gewesen sei und betont, dass er «jegliche Verantwortung» übernehme.Itten hat sich bei der Aktion das Kreuzband im rechnten Knie gerissen. Daprela sagt, dass es natürlich nicht seine Absicht gewesen sei, den St. Galler Angreifer zu verletzen.Die Espen hatten am Sonntagabend verlauten lassen, sich vorzubehalten, «weitere Schritte in dieser Angelegenheit einzuleiten». Seither gab es keine Reaktion mehr.https://twitter.com/FCLugano1908/status/1044270160826257410

(psc/fussball.ch)