Nach einem längeren Aufbauprogramm hat Trainer Marcel Koller den 31-jährigen Mittelfeldprofi in den beiden letzten Super League-Spielen des Jahres als Joker eingewechselt. Und lobt ihn nun in höchsten Tönen. «Kuzmanovic hat gezeigt, was für ein geiler Kicker er ist», wird der FCB-Coach im «Blick» zitiert.Auch Sportchef Marco Streller ist vom begnadeten Techniker angetan - vor allem, was dessen Führungsqualitäten angeht: «Bei Zdravko hat man zuletzt gesehen, wie viel Ruhe er in unsere junge Mannschaft gebracht hat und wie er sie führen kann.»Kuzmanovics Rückkehr nach Basel war 2015 nicht unbedingt von Erfolg gekrönt. Nach nur einem halben Jahr verliess er den Klub nach Differenzen mit dem damaligen Trainer Urs Fischer bereits wieder. Seither wurde er mehrfach ausgeliehen und hat den Anschluss beim FCB auch zu Beginn dieser Saison nicht gefunden. Mit sehr grosser Spannung darf erwartet werden, ob sich Kuzmanovic in der zweiten Saisonhälfte nun wieder in die Stammelf hineinkämpft. Vertraglich ist er bis 2020 an die Bebbi gebunden.

(psc/fussball.ch)