Der 22-jährige Mittelfeldspieler hat beim Bundesligisten einen Vertrag bis 2024 unterzeichnen. Für Sow fliessen zunächst 9 Mio. Euro in Richtung YB. Durch Boni können noch bis zu drei weitere Millionen hinzukommen.Für den Youngster ist es der zweite Wechsel zu einem deutschen Klub. Von 2015 bis 2017 spielte der frühere FCZ-Junior bereits für Gladbach. Danach kehrte er in die Schweiz zu den Young Boys zurück, wo er zum Stamm- und später Nationalspieler wurde.«Wir sind überzeugt, dass wir eine Lösung gefunden haben, die für alle beteiligten Parteien passt. Die Karriereplanung von Djibril Sow verdient grössten Respekt; er zeigte bei YB während zwei Jahren tolle Leistungen und kam auch dann nicht von seinem Weg ab, als es schon bald konkrete Anfragen aus grossen Ligen gab. Nun steht er als arrivierter Leistungsträger vor einer spannenden Herausforderung in Frankfurt», sagt YB-Sportchef Christoph Spycher.Bei der Eintracht freut man sich auf seine neue Nummer 8: «Djibril Sow ist ein Spieler, der zuletzt international die Aufmerksamkeit auf sich ziehen konnte. Er war durchaus begehrt und umso schöner ist es, dass er sich für Eintracht Frankfurt entschieden hat. Wir sind von seiner Leistungsstärke und Entwicklungsfähigkeit überzeugt. Mit seinen technischen, strategischen und athletischen Fähigkeiten wird er uns weiterhelfen», Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic.https://twitter.com/Eintracht/status/1144244652134096897

(psc/fussball.ch)