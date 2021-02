Der gebürtige Zürcher kehrte auf diese Saison hin vom FC Winterthur ins Berner Oberland zurück und erzielte für den FC Thun in dieser Spielzeit in 18 Challenge League-Spielen sechs Tore. Jetzt unterschreibt Nuno da Silva bei GC einen Vertrag bis Juni 2022.Noch ist offen, ob er sogar schon am Dienstagabend im Zürcher Derby gegen Winterthur spielberechtigt sein wird. Am Freitag spielt GC dann (wohl mit Nuno da Silva) gegen Thun.Thuns Sportchef Andres Gerber kommentiert den erfolgten Wechsel so: «Selbstverständlich bedauern wir den Transfer da Silvas Wir verfügen aber derzeit über ein Kader, das einen solchen Abgang zu kompensieren vermag. Dies war am vergangenen Freitag gegen Xamax augenscheinlich, als Nuno nicht in der Startelf stand.»https://twitter.com/gc_zuerich/status/1358793007101857799

(psc/fussball.ch)