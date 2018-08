Der 57-Jährige unterschreibt bei den Bebbi einen Zweijahresvertrag mit Option auf Verlängerung. Als Assistenten heuern Thomas Janeschitz und Carlos Bernegger an. FCB-Sportdirektor Marco Streller ist erfreut über die Verpflichtung: «Wir freuen uns, dass wir mit Marcel Koller und seinen beiden Assistenten sehr erfahrene Trainer verpflichtet haben, die den FCB - national wie auch international - wieder auf Kurs bringen sollen.»Kollers Trainerkarriere begann in der Saison 1997/1998 beim FC Wil. Im Januar 1999 wechselte er zum FC St. Gallen, wo er in der Saison 1999/2000 Schweizer Meister wurde. Für diese Leistung wurde er mit dem Preis «Schweizer Trainer des Jahres» geehrt. 2002 wechselte Koller zum Grasshopper Club Zürich und gewann in der Saison 2002/2003 erneut den Schweizer-Meister-Titel. Später führte in seine Karriere nach Deutschland zum 1. FC Köln und den VfL Bochum und schliesslich zur österreichischen Nationalmannschaft, mit der er sich 2016 für die EM in Frankreich qualifiziert hatte. Seit Oktober des vergangenen Jahres übte Koller kein Mandat mehr aus. Nun folgt er beim FCB auf den entlassenen Raphael Wicky.https://twitter.com/FCBasel1893/status/1024968909844344832

(psc/fussball.ch)