Der niederländische Flügelspieler schnürt seine Schuhe seit 2009 für den deutschen Rekordmeister und wird es auch in der nächsten Saison noch tun. Der deutsche Rekordmeister hat die Vertragsverlängerung am Montagmittag bestätigt.«Arjen ist auf seiner Position einer der besten Profis der Welt. Er spielt nun schon fast acht Jahre in München und ist in dieser Zeit ein wichtiger Bestandteil unseres Vereins geworden. Wir sind sehr froh, dass er nun ein weiteres Jahr das Trikot des FC Bayern tragen wird.»«Ich bin glücklich, dass ich ein weiteres Jahr beim FC Bayern spielen werde. Der Verein gehört zu den besten der Welt und München ist für mich und meine Familie zu einer zweiten Heimat geworden. Ich möchte weiter auf Top-Niveau spielen und so viele Titel wie möglich gewinnen.»Der 32-Jährige hat gemäss «Sport 1» auf eigenen Wunsch «nur» für ein weiteres Jahr unterschrieben. Der 89-fache Nationalspieler möchte für den Rest seiner Karriere demnach nur noch Einjahresverträge unterschreiben. Zuletzt hat er im Trainingslager des FCB in Doha angedeutet, dass für ihn auch Wechsel in die MLS, nach China oder zurück in die niederländische Heimat künftig nicht ausgeschlossen seien.

(psc/fussball.ch)