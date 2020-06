Der 27-jährige Keeper verlängert bis 2023. Yanick Brecher stiess 2006 vom FC Männedorf zur Nachwuchsabteilung des FCZ. Bereits in der Saison 2011/12 rückte er als dritter Goalie in die Profimannschaft nach. Im Sommer 2014 gab er ein knapp einjähriges Gastspiel beim FC Wil in der Challenge League. Später kehrte der Goalie zurück zu den Zürchern und ist seit 2019/20 auch Captain der 1. Mannschaft.Insgesamt bestritt er bereits 128 Pflichtspiele für den FCZ.https://twitter.com/fc_zuerich/status/1273197410412527616

(psc/fussball.ch)