Wechselkandidaten gibt es bei den Innerschweizern gemäss «Blick» sogar fünf: Jahmir Hyka, Tomislav Puljic, Markus Neumayr und Jérôme Thiesson, die allesamte über auslaufende Verträge verfügen und François Affolter (Vertrag bis 2018) heissen sie.Für die drei Erstgenannten liegen sogar schon mehr oder weniger konkrete Angebote vor. Der albanische Natispieler Hyka wird von türkischen Klubs, insbesondere Besiktas, umworben. An Puljic bekundet St. Gallen erneut Interesse und Neumayr wird von Sion und ebenfalls türkischen Klubs umgarnt.Sportkoordinator Remo Gaugler betont, dass man grundsätzlich alle Spieler halten möchte. «Aber wir werden keinem von ihnen Steine in den Weg legen, wenn sie für sich die Möglichkeit sehen, sich sportlich und wirtschaftlich zu verbessern», ergänzt er.Der Transferwinter könnte es in der Innerschweiz innehaben und noch für viel Gesprächsstoff sorgen. Ausgerechnet jetzt, wo sonst um den Klub relative Ruhe herrscht und man mit Tabellenplatz 4 ein zufriedenstellendes Hinrundenfazit ziehen kann.

(psc/fussball.ch)