Fussball-Herz, was will du mehr - Die originellsten Fanartikel

Mittlerweile stellen eingefleischte Fans jedoch gerne auch in jedem weiteren, bisweilen noch so kleinen und bisweilen skurril anmutenden Detail nach aussen hin zur Schau, was sie nach innen im Herzen für ihren Lieblings-Fussballclub empfinden: Grenzenlose Liebe und Treue für nicht irgendeinen Fussballverein, sondern den natürlich besten Klub der Welt.



Gibt’s nicht, geht nicht



Längst vorbei scheinen die Zeiten, in denen Fan-Schals in den Vereinsfarben noch mühevoll selbst gestrickt wurden. In den Fanartikel-Shops vor Ort im Stadion, in Online-Fanshops im Netz und daumendicken Fanzubehör-Katalogen hat ein Supporter von heute mehr als die sprichwörtliche Qual der Wahl, sich fantechnisch entsprechend auszustatten, ohne dabei basteln, stricken oder häkeln zu müssen. Dabei gibt es nahezu nichts, was es nicht gibt.



So hat sich eine boomende Fanartikel-Industrie mittlerweile so einiges von Nützlichem bis Sinnfreiem einfallen lassen, um einem stetig wachsenden Fan-Bedürfnis nach identitätsstiftenden Accessoires nachzukommen. Dabei beeinflusst die offenkundige Sehn-Sucht nach einem fussballerischen Zuhause längst auch ein bekennendes Fan-Leben ausserhalb des Fussballstadions für den FC Basel, die Grasshoppers Zürich, Young Boys Bern & Co. Dabei treibt die Liebe neben Duschtüchern und Sporttaschen bisweilen auch skurril bis fanatisch anmutende Stilblüten: Nicht selten werden Fans sogar überfallen und ihrer begehrten Fanartikel beraubt. Was dabei so mitunter illegal den Besitzer wechseln kann, zeigt neben anderen Kuriositäten nachfolgendes Ranking.



Platz 7: Support to Go – Personalisierte Handy-Schutzhüllen



Zu den stilsicheren Must-Haves echter Fussball-Fans von heute gehören Handytaschen oder Hüllen in den Vereinsfarben, mit Vereinslogo und eventuell Namen und Nummer des Lieblingsspielers. Zahlreiche Printfirmen haben sich mittlerweile im Netz auf individuelle Gestaltbarkeit von ansonsten gewöhnlichen Alltags-Gegenständen durch moderne Druckverfahren spezialisiert.



So kann der Fan etwa seine Handyhülle selbst individuell gestalten und den Entwurf in Auftrag geben. Dabei sind Schutzhüllen für alle gängigen Handymodelle im Foto-Digital-Druckverfahren individualisierbar. Im optionalen Rundum-Druck können zudem selbst die Ränder mitgestaltet werden.



Platz 6: Immer schön fantechnischen Durchblick behalten – Bedruckbare Fanbrillen



Durch die rosarote Fan-Brille zu blicken, kann manchmal helfen, sich auch einmal einen durchwachsenen Auftritt der Lieblings-Mannschaft schön zu sehen. Dabei muss es sich bei personalisierten Brillen nicht zwangsläufig um billige Fanartikel-Ramschware aus Kunststoff vom Discounter um die Ecke handeln.

Moderne Herstellungsverfahren ermöglichen auch das individuelle Gestalten von hochwertigen Brillengestellen mittels sogenannter Form-Ätztechnik, die das nachträgliche funktionelle oder dekorative Beschichten der Gestelle mit verschiedenen Metallen von Gold über Silber und Nickel bis hin zu Kupfer mit entsprechender Farbgebung ermöglicht. Auch gravierte Vereinslogos auf Brillengestellen sind in heutiger Zeit keine Seltenheit mehr.



Platz 5: Dem Verein zur Zierde – Mit Fan-Schmuck Liebe beweisen



Gerade auch der weibliche Fan möchte stilsicher ausgestattet sein und seine Liebe zum Club etwa in Form von Ohrschmuck zum Ausdruck bringen. Denn im Stadion zählt bekanntlich auch das Aussehen. Für alle modebewussten Fans gibt es mittlerweile auch das Logo auf und für die Ohren. Mittlerweile haben sich einige (Mode-)Schmuckhersteller auf Fan-Linien spezialisiert und bieten vom passenden Armband, Anstecknadeln über die Halskette bis zum Ohrstecker hin in ihren Fanartikel Online-Shops so ziemlich alles, was das modebewusste Fan-Herz höherschlagen lässt. So sind etwa Fussball-Ohrenringe zwar nicht unbedingt jederfraus Sache, können aber beim weiblichen FC Basel-Fan etwa in den passenden Vereinsfarben samt Logo entscheidend punkten.



Platz 4: Kommen stets gross raus – Fussball-(Garten-)Zwerge



Damit auch jedem Passanten unmissverständlich klargemacht wird, für wen oder was das Herz des stolzen Eigenheim-Besitzers schlägt, prangen so manche Gartenzwerge in den Vorgärten landauf, landab in den passenden Vereinsfarben, zwischen Stiefmütterchen und Rosenbeeten.



Mittlerweile gibt es die munteren Keramikgesellen in den verschiedensten Fanshops, ob mit Vereinsfahne in der Hand, mit Mütze in Vereinsfarben auf dem Kopf oder passenden Fussballstutzen am Fuss. Gerne darf dabei mit einem Zwerg mit Pokal in der Hand auch von der nächsten Meisterschaft geträumt werden.



Platz 3: Und in Küche und WC, ist die Fussball-Welt noch okay



Skurril geht es in manchen Fan-Haushalten zu. Hier ist nahezu alles denk- und erlebbar: Da kommt etwa für Borussia Dortmund-Fans morgens bereits beste Fussballstimmung in der Küche auf, wenn mit Borussia Dortmund-Logo und -Farben getoastet werden kann. Der Toaster bräunt das BVB-Emblem auf den Frühstückstoast. Am Ende des Röstvorgangs ertönt laut Artikelbeschreibung die Kulthymne „Borussia“, wie es in der Artikelbeschreibung dazu heisst.



Mehr Fan-Liebe geht kaum: So können alle Schalke-Fans bereits bei der Morgenwäsche im Bad nur an ihren Verein denken, gibt es doch den Waschbeckenstöpsel in Königsblau. Und der jüngste Fan-Nachwuchs wird sich über seine Fussball-Windeln freuen, ehe er alt genug ist, zu Klopapier in Vereinsfarben wechseln zu können – natürlich nur versehen mit dem Vereinslogo des Erzrivalen, versteht sich.



Und auf die Frage, ob der Fan ausstattungstechnisch auch an alles gedacht hat, darf während der Autofahrt ins heimische Stadion der Vereins-Wackeldackel in entsprechender Trikotage zufrieden auf der Hutablage vor sich hinnicken.



Platz 2: Das geht unter die (Fussball-)Gürtellinie



Zu den intensivsten Liebesbekenntnissen für einen Fussballverein gehört neben dem Tragen von Fussball-Intimschmuck und tätowiertem Vereinslogo auf der Haut auch das Verschenken von Vibratoren und Kondomen in Vereinsfarben, wie sie in den diversen, üblicherweise so genannten „Fussball-Editionen“ käuflich zu erwerben sind.

So manche Partnerin mag sich angesichts allzu grosser Fussball-Euphorie ihres Partners eventuell bereits mit Erfolg eines jener Hilfsmittel bedient zu haben, um den Enthusiasten des Rasenball-TV-Sports vom Fernsehbildschirm wegzulocken. So gibt es etwa für St. Pauli-Fans das in Vereinsfarben handbemalte Original-Verhüterli von der Hamburger Reeperbahn. Doch Achtung: Bei dem schlüpfrigen Utensil soll es sich eher um einen Scherzartikel handeln, der nicht unbedingt zur Verhütung geeignet sein muss.



Platz 1: Eine runde Sache – auch jetzt zu Ostern



Auch an Ostern muss niemand mehr auf das runde Leder verzichten. So haben neben passenden Keramik-Osterhasen in Vereinsfarben für den Garten oder aus Schokolade für den Magen auch bald allerlei Süssigkeiten wie etwa Fruchtgummis Konjunktur - in den passenden Vereinsfarben versteht sich.



Die Ostersaison lockt und viele Hersteller haben sich bereits vorösterlich längst darauf eingestellt, so etwa mit Maskottchen-Fan-Fruchtgummi-Vereinsbeuteln eines deutschen Herstellers. Jeweils mit Sichtfenster in passender Verpackung optisch perfekt präsentiert, sind die zweifarbigen, exklusiv gefertigten Maskottchen-Fan-Fruchtgummis in vier Geschmacksrichtungen in einem sogenannten „Maskottchen-Design-Beutel“ erhältlich. Daneben gibt es selbstverständlich noch entsprechend farbige Fan-Bonbons in der dazugehörigen Vereinsdose – wie lecker, oder nicht?

(cam/fussball.ch)