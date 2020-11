Fussball als Zuschauer zu geniessen ist auch mit körperlichen Einschränkungen möglich

Spezielle Hörgeräte von Audisana helfen das Erlebnis besser mitzuverfolgen.

Weitere Hörhilfen für Blinde geben den Spielverlauf im besonderen Masse wieder.

Sehhilfen sind längst keine Seltenheit mehr und werden tausendfach als Brillen getragen, doch auch weitere technische Hilfen sind vorhanden.

Von Kindern, die in Rio di Janeiro zwischen Blechhütten die Technik verfeinern bis hin zu den Profis in Europa, die Millionen verdienen durchzieht die Sportart jede Gesellschaftsschicht und reisst auf dem Weg viele Bewunderer in den Bann. Nicht alle von denen, die den Fussballsport lieben, können diesen uneingeschränkt geniessen.Es gibt immer wieder schöne Geschichten von ganz besonderen Zuschauern, die den Sport geniessen können, auch wenn körperliche Einschränkungen vorliegen. Sehen, hören, fühlen: Bei Einschränkungen einzelner Sinne, übernehmen andere Sinne Blinde im Fussballstadion sind keine Seltenheit, zumindest nicht so selten wie angenommen. Hierbei geht es für diese besonderen Fans darum, dass die Atmosphäre gespürt wird. Die Sinne werden intensiviert. Der besondere Geruch im Stadion, die brüllenden Fans , vibrierende Tribüne vor lauter Gespringe der Fans und noch viele weitere Eindrücke gehen für den zusehenden Fan oft verloren oder werden eher passiv wahrgenommen. Wer einen dieser Sinne nicht hat, kann das Spiel, das Erlebnis und auch die Leidenschaft Fussball dann mit anderen Sinnen wahrnehmen und sich auch hierüber freuen.Doch nur, weil sich die Sinne weiter schärfen, bedeutet das nicht, dass es nicht auch technische Hilfen gibt, die das Erlebnis weiter verbessern können. Hierbei können eingeschränkte Fussballfans inzwischen auf eine Vielzahl an Hilfen setzen:Der Fussballsport zeichnet sich dadurch aus, niemanden auszuschliessen. Das gilt sowohl für Aktive, da neben einem improvisierten Ball als absolute Mindestanforderung nichts weiter notwendig ist als auch für Fans auf der Tribüne . Die Liebe zum eigenen Team kann hierbei gelebt werden und auch die Verbundenheit mit anderen Fans schliesst niemanden aus.

(ba/pd)