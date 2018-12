Laut «Blick» ist ein Leihgeschäft des GC-Youngsters möglich. Pusic kommt unter Trainer Thorsten Fink in dieser Saison nicht ganz so zum Zug, wie sich der 19-Jährige dies wünscht.Zuletzt gab der deutsche Trainer an, unter welchen Bedingungen ein Wechsel des Spielmachers möglich ist: «Der FC St. Gallen wollte ihn schon mal - aber mit Kaufoption. Das machen wir natürlich nicht, höchstens für fünf Millionen. Ich hatte ein gutes Gespräch mit Petar, die Jungen müssen wissen: Wenn sie nicht spielen, heisst das nicht, dass ich nicht auf sie zähle.»Pusic dürfte zum Abschluss der Hinrunde beim Gastspiel in Thun noch einmal ein Schaufenster erhalten, um sich beweisen zu können. Mittelfeldkonkurrent Nedim Bajrami fällt nämlich gesperrt aus, Pusic könnte ihn ersetzen.

(psc/fussball.ch)