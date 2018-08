Der Youngster wechselt auf Leihbasis für eine Saison von Sion in die Limmatstadt. GC besitzt eine Kaufoption, um den Angreifer danach fix unter Vertrag zu nehmen. Aimery Pinga stand in den vergangenen beiden Saisons gesamthaft 16 Mal für die Sittener im Einsatz. Er absolvierte 15 Spiele in der Super League und wurde einmal im Schweizer Cup eingesetzt. Dabei markierte der Schweizer Stürmer mit kongolesischen Wurzeln drei Tore und zwei Assists.GC-Sportchef Mathias Walther über die Verpflichtung von Pinga: «Aimery ist ein torgefährlicher und schneller Spieler. Seine Durchschlagskraft konnte er in den knapp dreihundert Spielminuten in der obersten Spielklasse mit mehrerer Scorerpunkte bereits unter Beweis stellen.»https://twitter.com/1886_gc_zuerich/status/1029768116455333888

(psc/fussball.ch)