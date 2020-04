Rückkehr denkbar

GC befasst sich mit Stephan Lichtsteiner

publiziert: Dienstag, 21. Apr 2020 / 15:47 Uhr

Die Grasshoppers greifen mit der neuen Klubleitung voll an und streben die rasche Rückkehr an die nationale Spitze an. In den Zukunftsplänen könnte kurzfristig auch der Name Stephan Lichtsteiner eine grosse Rolle spielen.