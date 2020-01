Marvin Keller hat bei GC sämtliche Nachwuchsstufen absolviert. Im vergangenen Sommer wechselte der 17-jährige von der U18 in die U21. Nun folgt mit der Vertragsverlängerung und dem Sprung als dritter Torhüter in die erste Mannschaft der nächste grosse Schritt für den Schweizer U19-Nationaltorwart.Verteidiger Elias Mesonero ist seit der U13 bei den Zürchern. Der 18-jährige Schweizer wechselte wie Keller im letzten Sommer aus der U18 in die U21 und absolvierte in der Hinrunde neun Pflichtspiele.«Es freut uns, dass wir mit Marvin und Elias zwei weitere Nachwuchstalente ins Profikader aufnehmen können. Die Jungs haben bei GC eine ausgezeichnete Ausbildung erfahren und sind nun bereit für den nächsten Schritt», sagt Geschäftsführer Fredy Bickel zu den Vertragsverlängerungen der beiden Talente.https://twitter.com/1886_gc_zuerich/status/1214856631009382400

(psc/fussball.ch)