Der französische Flügelspieler wird von GC bis Saisonende vom SC Freiburg ausgeliehen. Der 29-Jährige streifte das Trikot der Hoppers bereits zwischen Juli 2014 und Januar 2016 über und erzielte in dieser Zeitspanne in insgesamt 63 Spielen 18 Tore und 15 Assists. Danach wechselte er zu Ligakonkurrent YB und später zum SC Freiburg in die Bundesliga. Dort konnte sich Ravet seit seiner Ankunft im Sommer 2017 allerdings, auch verletzungsbedingt, nicht wie gewünscht in Szene setzen.Jetzt schnappt sich GC seine Dienste bis Saisonende. «Yoric kennt die Liga, er kennt den Club und er wird mit seiner Erfahrung und seinem Offensivdrang ein wichtiger Eckpfeiler der Mannschaft sein», sagt Sportchef Mathias Walther zum geglückten Transfer.https://twitter.com/1886_gc_zuerich/status/1093461558947139584

(psc/fussball.ch)