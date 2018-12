Für das Super League-Spiel gegen den FC Luzern am kommenden Sonntag gegen den FC Luzern (16 Uhr) kosten sämtliche Tickets in den Sektoren A, B und C (exkl. VIP-Zutritt und Gästesektor) lediglich 10 Franken. Die Tickets sind ausschliesslich an den Tageskassen erhältlich, die um 15 Uhr öffnen.Mit der speziellen Aktion wird der lange Weg zum neuen Fussballstadion gefeiert. «Seit über 10 Jahren gibt es in Zürich kein eigentliches Fussballstadion mehr. 2008 wurde das alte Hardturm-Stadion abgerissen. 10 Jahre später nun hat Zürich die Chance, endlich wieder ein echtes Fussballstadion zu bauen», schreiben die Hoppers auf ihrer Webseite.Am 25. November stimmte das Zürcher Stimmvolk dem «Projekt Ensemble» und dem Bau eines reinen Fussballstadions auf dem Hardturm-Areal mit 54 Prozent Ja-Stimmen zu.https://twitter.com/1886_gc_zuerich/status/1069515051202215936

(psc/fussball.ch)