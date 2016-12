Benjami Lüthi und GC lösen Vertrag vorzeitig auf. Der Grasshopper Club Zürich wünscht ihn alles Gute! https://t.co/NNEcSLnt9m #gc #zürich - GC Zürich (@1886_gc_zuerich) 12. Dezember 2016

Wie der Klub mitteilt, hat der 28-Jährige die Absicht geäussert, sich privat sowie beruflich neu auszurichten. GC kam diesem Wunsch nach.Lüthi spielte unter Trainer Pierluigi Tami zuletzt keine zentrale Rolle mehr und musste meist auf der Ersatzbank Platz nehmen. Er stiess im Dezember 2014 zu den Hoppers. In der Super League konnte der Verteidiger 53 Spiele für GC absolvieren sowie zwei Assists leisten. In der diesjährigen Qualifikationsrunde der Europa League erzielte er in sechs Präsenzen zwei Assists.

(psc/fussball.ch)