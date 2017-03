Der 19-jährige Defensivspezialist wechselte 2011 vom FC Solothurn in die U16 des FCB und hat seither sämtliche Nachwuchsstufen durchlaufen. Im Dezember 2015 unterschrieb Charles Pickel bei den Bebbi seinen ersten Profivertrag und kam seither in der Super League zu drei Einsätzen für die erste Mannschaft.Nun wechselt der U20-Nationalspieler zu den Grasshoppers und will dort den nächsten Schritt und eine zentralere Rolle einnehmen.

(psc/fussball.ch)